Botti e fuochi d' artificio nonostante i divieti nessun incidente ma tanti disagi in diverse zone della città

Nonostante il divieto emesso dal sindaco Roberto Lagalla, numerosi cittadini hanno continuato a utilizzare botti e fuochi d'artificio per festeggiare il nuovo anno. La presenza di queste attività ha provocato disagi in diverse zone della città, anche se non sono stati segnalati incidenti. La situazione evidenzia come, in alcune aree, le restrizioni non siano state completamente rispettate, creando tensioni tra sicurezza e tradizione.

A dispetto dell'ordinanza del sindaco Roberto Lagalla con cui è stata vietata l'esplosione di botti fino a domani (2 gennaio), in tanti hanno comunque utilizzato fuochi d'artificio e petardi per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Non si sono per fortuna registrati incidenti e interventi.

