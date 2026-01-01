botti di fine anno il bilancio

Il bilancio dei festeggiamenti di fine anno include un tragico incidente: un uomo di 63 anni di origini moldave ha perso la vita ad Acilia, Roma, dopo che un petardo illegale gli è esploso in mano. Un episodio che sottolinea i rischi legati all’uso di fuochi d’artificio non autorizzati durante le festività, evidenziando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza.

Gli è scoppiato un petardo illegale in mano ed è morto dissanguato. A perdere la vita è stato un 63enne di origini di moldave ieri sera ad Acilia, in provincia di Roma. L'esplosivo che ha causato la morte dell'uomo era illegale, come le tonnellate di fuochi d'artificio sequestrate negli ultimi giorni dalle forze dell'ordine. In totale sono stati 770 gli interventi, in tutto il Paese, da parte dei vigili del fuoco, 112 in meno rispetto all’anno precedente. Il numero maggiore si è registrato in Emilia Romagna, dove sono stati 114, uno meno della Lombardia. A Milano, nello specifico, si contano una decina d’interventi da parte del 118. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

