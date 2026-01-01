A Roma, durante i festeggiamenti di Capodanno, si sono registrati 28 feriti a causa dei fuochi d’artificio. Al momento, nessuno si trova in condizioni critiche. In attesa di dati ufficiali sulle eventuali vittime, l’evento sottolinea l’importanza di utilizzare con cautela i fuochi artificiali durante le celebrazioni di fine anno.

In attesa dei dati ufficiali sulle ' vittime' dei botti di Capodanno, a Roma si contano 28 feriti, nessuno in pericolo di vita. È questo il primo bilancio stilato ai microfoni di RaiNews 24 dal commissario capo della Questura di Roma, Marco Piccione. Il commissario ha riferito: "Abbiamo ricevuto circa 500 chiamate, seguite da 250 interventi legati per lo più all'esplosione di fuochi pirotecnici ". Purtroppo, poche ore prima del nuovo anno, nella periferia della Capitale si è registrato un morto: ad Acilia, un 63enne di origini moldave è deceduto a seguito dell'esplosione di un artificio pirotecnico che gli ha causato gravissime ferite a un arto, al volto e al torace. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Botti di Capodanno, un morto e 28 feriti a Roma

