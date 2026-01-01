Botti di Capodanno | tra i feriti anche una bimba di un anno

Durante la notte di Capodanno nel Bresciano, quattro persone sono rimaste ferite a causa di incidenti legati ai fuochi d’artificio, tra cui una bambina di un anno. L’evento ha richiamato l’attenzione sull’uso sicuro dei botti in occasione delle festività, sottolineando l’importanza di adottare comportamenti responsabili per prevenire situazioni di rischio.

La notte di Capodanno nel Bresciano si è chiusa con un bilancio di quattro feriti, e tra loro c'è anche una bimba di appena un anno. È successo a Nuvolera, dove la piccola è rimasta lievemente ustionata dallo scoppio di un petardo. Nulla di grave, per fortuna, ma tanta paura.È andata molto peggio.

Botti di Capodanno: tra i feriti anche una bimba di un anno - La notte di Capodanno nel Bresciano si è chiusa con un bilancio di quattro feriti, e tra loro c’è anche una bimba di appena un anno. bresciatoday.it

Capodanno, decine di feriti per i botti e 770 interventi dei Vigili del Fuoco - Il numero maggiore si è registrato in Emilia Romagna, dove i pompieri sono entrati in azione 114 volte. tg24.sky.it

Botti di Capodanno, quattro feriti a Messina: amputate due dita ad un 37enne - facebook.com facebook

A poche ore dal #Capodanno nuovi sequestri di botti illegali in tutta Italia. A Catania la polizia trova una bomba da 11 chili e mezzo. L’appello dei medici alla prudenza. #Tg1 Rosa Vitarelli x.com

