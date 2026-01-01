Botti di Capodanno sei i feriti Tra questi anche un bambino

Durante i festeggiamenti di Capodanno, si sono verificati diversi incidenti legati all'uso di fuochi d'artificio. Tra i feriti, anche un bambino e un uomo di 68 anni, quest’ultimo rimasto gravemente ferito a causa di un petardo esploso a Certaldo, che gli ha fratturato una mano. Questi eventi sottolineano l’importanza di usare i fuochi d’artificio con cautela e responsabilità per evitare gravi conseguenze.

Petardo esplode e gli frattura una mano: grave un 68enne a CertaldoUn uomo di 68 anni è rimasto gravemente ferito a una mano nella notte di Capodanno a causa dello scoppio di un ordigno pirotecnico. L'incidente è accaduto a Certaldo, poco dopo la mezzanotte, in via Neruda nel centro storico del. Perde la mano mentre raccoglie un petardo inesploso, parla il ragazzo ferito a Venaria: il messaggio per Capodanno; Napoli, il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno: la situazione in città e in provincia; Tra Napoli e provincia 57 feriti per l'esplosione di botti a Capodanno; Lecce, concerti e tuffi gelati per dire addio al 2025. Capodanno, un morto per i botti. Viminale: 283 feriti, in calo rispetto ai 309 del 2025

Botti di Capodanno, i dati del Viminale: un morto e 283 feriti, 68 sono minorenni - Il bilancio dei festeggiamenti del Capodanno dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. ilsicilia.it

Per i botti di Capodanno un morto e 238 feriti. Sessantotto sono minorenni - In ospedale un bimbo di 9 anni nel Casertano, a Taranto un 13enne (ANSA) ... ansa.it

Il Capodanno in Puglia si chiude con un bilancio pesante: 14 feriti per i botti, tra cui bambini e adolescenti, alcuni in gravi condizioni. A Vieste un 17enne ha subito l'amputazione della mano, a Lecce un 22enne l’amputazione di due falangi distali - facebook.com facebook

A poche ore dal #Capodanno nuovi sequestri di botti illegali in tutta Italia. A Catania la polizia trova una bomba da 11 chili e mezzo. L’appello dei medici alla prudenza. #Tg1 Rosa Vitarelli x.com

