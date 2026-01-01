Il Milan, dopo aver conquistato il derby contro l’Inter a novembre, si prepara a un gennaio intenso sul fronte mercato. Con il direttore sportivo Tare che sfida Marotta, il club rossonero punta a rafforzarsi ulteriormente. Questa strategia mira a mantenere la competitività e a consolidare la posizione in campionato, in un periodo di mercato caratterizzato da opportunità e sfide per entrambe le squadre.

Il direttore sportivo rossonero ha lanciato la sfida a Marotta: sarà un gennaio infernale Dopo essersi aggiudicato il derby contro l’ Inter sul campo lo scorso novembre, il Milan prova a fare il bis anche sul mercato. A tal proposito il Ds rossonero Igli Tare è al lavoro per una doppia mossa in questa sessione invernale che può avere conseguenze dirette e indirette sui ‘cugini’ nerazzurri. Insomma, Beppe Marotta è avvertito. Marotta vs Tare (foto AnsaAI) – Calciomercato.it Il Diavolo vuole dire la sua nella lotta scudetto che comprende Napoli e Inter (senza dimenticare Roma e Juve). Per questo è pronto a regalare altri rinforzi ad Allegri oltre a Fullkrug. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Botti di Capodanno Milan: così Tare batte (due volte) l’Inter

Leggi anche: Incidenti Capodanno 2026, 57 feriti a Napoli per l'esplosione di botti. Giovane romano due volte in ospedale in una notte

Leggi anche: Pagelle Inter Milan, Calhanoglu sbaglia due volte: la Gazzetta boccia a sorpresa anche Akanji!

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Capodanno, decine di feriti per i botti e 770 interventi dei Vigili del Fuoco - Il numero maggiore si è registrato in Emilia Romagna, dove i pompieri sono entrati in azione 114 volte. tg24.sky.it