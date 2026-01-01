Botti di Capodanno incendio sul terrazzo di un appartamento|VIDEO

Nella notte di Capodanno, un incendio si è sviluppato sul terrazzo di un appartamento in via Francesco Blundo, nel quartiere Vomero. L'incidente ha interessato la struttura esterna dell'abitazione, causando danni e richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Il video mostra le fasi dell'intervento e l'entità del rogo, evidenziando la necessità di attenzione e prevenzione durante le celebrazioni di fine anno.

Incendio nella notte di Capodanno in via Francesco Blundo nel quartiere Vomero. A prendere fuoco un terrazzo a livello di un appartamento della strada. Non si registrano feriti o intossicati in quanto i proprietari non erano presenti in casa al momento del rogo.

