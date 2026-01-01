Botti di Capodanno incendio sul terrazzo di un appartamento|VIDEO

Nella notte di Capodanno, un incendio si è sviluppato sul terrazzo di un appartamento in via Francesco Blundo, nel quartiere Vomero. L'incidente ha interessato la struttura esterna dell'abitazione, causando danni e richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Il video mostra le fasi dell'intervento e l'entità del rogo, evidenziando la necessità di attenzione e prevenzione durante le celebrazioni di fine anno.

Incendio nella notte di Capodanno in via Francesco Blundo nel quartiere Vomero. A prendere fuoco un terrazzo a livello di un appartamento della strada. Non si registrano feriti o intossicati in quanto i proprietari non erano presenti in casa al momento del rogo.Le fiamme potrebbero essere.

Napoli, il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno: la situazione in città e in provincia - È iniziato sin dalle 21,30 del 31 dicembre 2025 il bollettino di guerra delle lesioni in conseguenza dei ... ilmattino.it

Botti illegali a Capodanno, l'ordinanza del Campidoglio: multe fino a 500 euro. A rischio incendio anche i monumenti - Vietato anche quest'anno nella Capitale l'utilizzo di materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi, artifici pirotecnici, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno ... roma.corriere.it

Capodanno, incendio a Napoli causato dai botti al Vomero

BOTTI OVUNQUE: NO, NON È VERO CHE “NON SI POTEVA FARE NULLA” “Non possiamo fare nulla di più perché la #vendita é libera e ci vorrebbe un intervento dello Stato”. Bene, a pochi minuti del #Capodanno e di fronte al telefonato fallimento a #Bolzan - facebook.com facebook

A poche ore dal #Capodanno nuovi sequestri di botti illegali in tutta Italia. A Catania la polizia trova una bomba da 11 chili e mezzo. L’appello dei medici alla prudenza. #Tg1 Rosa Vitarelli x.com

