Botti di Capodanno al Cannizzaro un ustionato dallo scoppio di petardi e due feriti da arma da fuoco

Durante la notte di Capodanno, il pronto soccorso del Cannizzaro a Catania ha assistito un paziente ustionato da petardi e due persone ferite da arma da fuoco. L’evento ha evidenziato i rischi associati ai festeggiamenti e la necessità di maggiore attenzione durante le celebrazioni. La pronto intervento ha garantito le cure necessarie ai feriti, mentre le autorità monitorano la situazione.

Notte di fuoco in Sicilia per botti e petardi: tutti i feriti tra ustioni gravi e amputazioni - Anche per l'arrivo di questo nuovo anno in Sicilia si contano feriti da esplosioni di botti e petardi. lasicilia.it

Napoli, il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno: la situazione in città e in provincia - È iniziato sin dalle 21,30 del 31 dicembre 2025 il bollettino delle lesioni in conseguenza dei botti di ... ilmattino.it

Botti di Capodanno, notte di paura a Foggia: balconi e alberi in fiamme, un bancomat fatto esplodere L'articolo https://shorturl.at/PKKpV - facebook.com facebook

A poche ore dal #Capodanno nuovi sequestri di botti illegali in tutta Italia. A Catania la polizia trova una bomba da 11 chili e mezzo. L’appello dei medici alla prudenza. #Tg1 Rosa Vitarelli x.com

