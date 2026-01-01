Botti di Capodanno al Cannizzaro un ustionato dallo scoppio di petardi e due feriti da arma da fuoco
Durante la notte di Capodanno, il pronto soccorso del Cannizzaro a Catania ha assistito un paziente ustionato da petardi e due persone ferite da arma da fuoco. L’evento ha evidenziato i rischi associati ai festeggiamenti e la necessità di maggiore attenzione durante le celebrazioni. La pronto intervento ha garantito le cure necessarie ai feriti, mentre le autorità monitorano la situazione.
Un ustionato dallo scoppio di petardi e due feriti da arma da fuoco tra i pazienti che dalla serata di ieri hanno fatto ricorso alle cure del pronto soccorso del Cannizzaro di Catania. Complessivamente, il bilancio dei botti del Capodanno 2026 è meno grave degli anni scorsi e nessuno dei feriti è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Botti di Capodanno: a Roma 28 feriti. Un 63enne morto ad Acilia per lo scoppio di un petardo
Leggi anche: Il bilancio di Capodanno a Napoli: quanti sono i feriti (e quanti per colpi d'arma da fuoco)
Botti di Capodanno, tre feriti a Catania: le loro condizioni - Si tratta, anzitutto, di un 25enne ustionato dallo scoppio di petardo: ha riportato pesanti ferite al volto ... livesicilia.it
Notte di fuoco in Sicilia per botti e petardi: tutti i feriti tra ustioni gravi e amputazioni - Anche per l'arrivo di questo nuovo anno in Sicilia si contano feriti da esplosioni di botti e petardi. lasicilia.it
Napoli, il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno: la situazione in città e in provincia - È iniziato sin dalle 21,30 del 31 dicembre 2025 il bollettino delle lesioni in conseguenza dei botti di ... ilmattino.it
Botti di Capodanno, notte di paura a Foggia: balconi e alberi in fiamme, un bancomat fatto esplodere L'articolo https://shorturl.at/PKKpV - facebook.com facebook
A poche ore dal #Capodanno nuovi sequestri di botti illegali in tutta Italia. A Catania la polizia trova una bomba da 11 chili e mezzo. L’appello dei medici alla prudenza. #Tg1 Rosa Vitarelli x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.