Botti di Capodanno | a Roma 28 feriti Un 63enne morto ad Acilia per lo scoppio di un petardo

Durante i festeggiamenti di Capodanno a Roma, si sono verificati numerosi incidenti legati ai fuochi d'artificio, con 28 persone ferite in tutta la città e un uomo di 63 anni deceduto ad Acilia a causa di uno scoppio accidentale. Nonostante l'ordinanza del sindaco Gualtieri, i botti sono stati ancora presenti, evidenziando la difficoltà di controllare l'uso di petardi durante le festività.

A Roma, dal centro alla periferia, non sono mancati i botti nonostante l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri. Nei quartieri della Capitale allo scoccar della mezzanotte sono andati in scena "festeggiamenti" pirotecnici, nonostante le raccomandazioni che, puntuali, erano state fornite.

