Botti di Capodanno a Napoli e provincia aumentano i feriti | da 36 del 2025 a 57 del 2026

Nel periodo di Capodanno, a Napoli e provincia si registra un aumento dei feriti causati dai fuochi d'artificio, passando da 36 nel 2025 a 57 nel 2026. Per il secondo anno consecutivo, non si sono verificati decessi. Questi dati evidenziano una maggiore necessità di attenzione e prevenzione durante le festività, per garantire la sicurezza di tutti.

