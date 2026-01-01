Botti di Capodanno | a Napoli 57 feriti | 21 in più dello scorso anno

Durante la notte di Capodanno in provincia di Napoli si sono registrati 57 feriti a causa dei fuochi d'artificio, con undici minori coinvolti. Rispetto allo scorso anno, il numero di feriti è aumentato di 21. Fortunatamente, nessuno si trova in condizioni gravi. Questi dati evidenziano l'importanza di usare con cautela i giochi pirotecnici durante le festività.

È di  57 feriti il bilancio  totale della notte di Capodanno in provincia di Napoli,  tra questi 11 minori,  nessuno risulta in gravi condizioni.  Un solo ferito per colpi d’arma da fuoco  a Giugliano in Campania, tutte le altre persone che hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere sono rimaste ferite a causa di fuochi d’artificio. Il dato totale è in aumento rispetto allo scorso anno, quando  i feriti furono 36. Secondo i dati complessivi raccolti dalla Questura, i n città 42 persone sono finite in ospedale, tra cui 7 minorenni, mentre in provincia si sono registrati ulteriori 15 feriti (4 minorenni). 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

