Botti di Capodanno a Bari cinque cassonetti in fiamme nella notte di San Silvestro | Danni contenuti segnale incoraggiante

Durante la notte di San Silvestro a Bari, cinque cassonetti sono stati danneggiati dall'esplosione di botti e fuochi pirotecnici. Nonostante i danni, le conseguenze sono risultate contenute, rappresentando un segnale positivo per la gestione della sicurezza pubblica durante le festività. Questo episodio evidenzia l'importanza di rispettare le normative e di adottare comportamenti responsabili durante le celebrazioni di fine anno.

Sono stati complessivamente cinque, nella notte di San Silvestro, i cassonetti dei rifiuti danneggiati a Bari dall'esplosione di botti e fuochi pirotecnici. Un numero in definitiva molto contenuto, quello che emerge da un primo bilancio fatto da Amiu e Comune, che, evidenziano da Palazzo di Città.

Capodanno a Bari: festa sicura grazie ai servizi di ordine pubblico, ma alcuni feriti per botti - A Bari, un uomo di 46 anni è stato ricoverato presso l’Ospedale Policlinico per una grave lesione all’occhio sinistro, con ... giornaledipuglia.com

CAPODANNO BARI Capodanno. A Bari sequestrati 3.787 kg di botti, tre feriti - 787 kg di botti, tre feriti ... statoquotidiano.it

BOTTI DI CAPODANNO • il Veneto batte Campania e Friuli. 770 interventi dei Vigili del Fuoco Un triste primato. Per quanti avvisi e comunicazioni di divieti siano alla portata di tutti, non c'è niente da fare, la cultura che ti porti dentro non la cambi. Esploder - facebook.com facebook

A poche ore dal #Capodanno nuovi sequestri di botti illegali in tutta Italia. A Catania la polizia trova una bomba da 11 chili e mezzo. L’appello dei medici alla prudenza. #Tg1 Rosa Vitarelli x.com

