Botti di Capodanno a Bari cinque cassonetti in fiamme nella notte di San Silvestro | Danni contenuti segnale incoraggiante

Durante la notte di San Silvestro a Bari, cinque cassonetti sono stati danneggiati dall'esplosione di botti e fuochi pirotecnici. Nonostante i danni, le conseguenze sono risultate contenute, rappresentando un segnale positivo per la gestione della sicurezza pubblica durante le festività. Questo episodio evidenzia l'importanza di rispettare le normative e di adottare comportamenti responsabili durante le celebrazioni di fine anno.

Sono stati complessivamente cinque, nella notte di San Silvestro, i cassonetti dei rifiuti danneggiati a Bari dall'esplosione di botti e fuochi pirotecnici. Un numero in definitiva molto contenuto, quello che emerge da un primo bilancio fatto da Amiu e Comune, che, evidenziano da Palazzo di Città. 🔗 Leggi su Baritoday.it

