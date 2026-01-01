Botti di Capodanno 57 feriti tra Napoli e provincia

A Capodanno 2026, sono stati registrati 57 feriti a Napoli e provincia a causa dell’uso di botti, rispetto ai 36 dell’anno precedente. L’incidenza degli incidenti sottolinea l’importanza di rispettare le normative sulla sicurezza durante le festività, al fine di prevenire infortuni e garantire un saluto di inizio anno più sicuro per tutti.

Sono al momento 57 i feriti per l'esplosione dei botti a Capodanno 2026 tra Napoli e provincia, contro i 36 dello scorso anno. Tra questi solo 16 sono rimasti in osservazione mentre 41 sono già stati dimessi, rende noto la questura di Napoli nel consueto bollettino annuale. 11 i minorenni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

