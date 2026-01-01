Botti di Capodanno 57 feriti tra Napoli e provincia

A Capodanno 2026, sono stati registrati 57 feriti a Napoli e provincia a causa dell’uso di botti, rispetto ai 36 dell’anno precedente. L’incidenza degli incidenti sottolinea l’importanza di rispettare le normative sulla sicurezza durante le festività, al fine di prevenire infortuni e garantire un saluto di inizio anno più sicuro per tutti.

Sono al momento 57 i feriti per l'esplosione dei botti a Capodanno 2026 tra Napoli e provincia, contro i 36 dello scorso anno. Tra questi solo 16 sono rimasti in osservazione mentre 41 sono già stati dimessi, rende noto la questura di Napoli nel consueto bollettino annuale. 11 i minorenni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Botti di Capodanno, 57 feriti tra Napoli e provincia Leggi anche: Botti a Capodanno, 57 feriti tra Napoli e provincia Leggi anche: Napoli, il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno: la situazione in città e in provincia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Botti di Capodanno: nel Napoletano 57 feriti, meno interventi per i Vigili del Fuoco; Botti di Capodanno, 57 feriti tra Napoli e provincia; Tra Napoli e provincia 57 feriti per l'esplosione di botti a Capodanno; Capodanno, 57 feriti a Napoli e provincia per l'esplosione di botti. Vigili del fuoco: 770 interventi, decine a Milano. Capodanno, 57 feriti a Napoli e provincia per l'esplosione di botti. Vigili del fuoco: 770 interventi, decine a Milano - Sono stati 770 nel corso della notte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi durante i festeggiamenti di Capodanno, 112 in meno rispetto allo scorso anno, quando furono 882. ilgazzettino.it

Capodanno, 57 feriti a Napoli e provincia per l'esplosione di botti. In Italia 770 interventi - Sono stati 770 nel corso della notte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi durante i festeggiamenti di Capodanno, 112 in meno rispetto allo scorso anno, quando furono 882. ilmessaggero.it

Botti di Capodanno, un morto alla periferia di Roma. Vigili del fuoco, 770 interventi - L'Emilia Romagna ha registrato il numero di interventi più alto, mentre nessun intervento è stato necessario in Sard ... italiaoggi.it

Capodanno, sindaco di Siracusa: “nessuna ordinanza contro i botti, appello alla responsabilità” - facebook.com facebook

A poche ore dal #Capodanno nuovi sequestri di botti illegali in tutta Italia. A Catania la polizia trova una bomba da 11 chili e mezzo. L’appello dei medici alla prudenza. #Tg1 Rosa Vitarelli x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.