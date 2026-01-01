Botti di Capodanno 2026 | Lav salva 6 cani spaventati Uno cieco a Prato E cerca 50 dispersi

Da firenzepost.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i festeggiamenti di Capodanno 2026, il Gruppo di emergenza della Lav ha soccorso sei cani spaventati, tra cui uno cieco a Prato. Sono state ricevute oltre 50 chiamate e segnalazioni nelle città di Firenze, Prato e Lucca, testimonianza della preoccupazione dei cittadini per il benessere degli animali durante i fuochi d’artificio. La lav si impegna a proteggere gli animali in situazioni di emergenza e a sensibilizzare sulla loro tutela.

Sono stati sei i cani soccorsi e oltre 50 le chiamate e le segnalazioni per il Gruppo di emergenza della Lav nelle città di Firenze, Prato e Lucca. Le ricerche dei cani dispersi continueranno fino ai primi giorni di gennaio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

botti di capodanno 2026 lav salva 6 cani spaventati uno cieco a prato e cerca 50 dispersi

© Firenzepost.it - Botti di Capodanno 2026: Lav salva 6 cani spaventati. Uno (cieco) a Prato. E cerca 50 dispersi

Leggi anche: Capodanno 2026 a Prato: botti vietati fino al 7 gennaio

Leggi anche: Animali da proteggere dai botti di Capodanno, Lipu: «Spaventati, vanno incontro alla morte»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Risse, feriti per i botti, intossicazioni, piccoli incendi: solito capodanno di super lavoro per il 112; Capodanno 2026, Gualtieri firma l'ordinanza anti botti; Capodanno, campagna anti-botti di LAV : Festa non è il petardo, ma l'anno che verrà; Capodanno, un morto per i botti. Viminale: 283 feriti, in calo rispetto ai 309 del 2025.

botti capodanno 2026 lavSoccorsi sei cani e gestite oltre 50 segnalazioni, il "bilancio" dei botti di Capodanno della LAV - Il Gruppo di emergenza della LAV, Lega Anti Vivisezione, ha vissuto una notte di intenso lavoro nelle province di Firenze, Prato e Lucca, soccorrendo 6 ... gonews.it

botti capodanno 2026 lavBotti, Lav salva sei cani a Firenze, Prato e Lucca e cerca 50 dispersi - Sei cani soccorsi e oltre 50 chiamate e segnalazioni per il Gruppo di emergenza della Lav nelle città di Firenze, Prato e Lucca. msn.com

botti capodanno 2026 lavIl bilancio dei feriti di Capodanno 2026: 57 per botti a Napoli, 28 a Roma e 3 a Torino. Risse a Milano - Il bilancio dei feriti per i botti sfiora i 90 ricoveri tra Napoli, Roma e Torino ... virgilio.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.