Botti di Capodanno 2026 | Lav salva 6 cani spaventati Uno cieco a Prato E cerca 50 dispersi

Durante i festeggiamenti di Capodanno 2026, il Gruppo di emergenza della Lav ha soccorso sei cani spaventati, tra cui uno cieco a Prato. Sono state ricevute oltre 50 chiamate e segnalazioni nelle città di Firenze, Prato e Lucca, testimonianza della preoccupazione dei cittadini per il benessere degli animali durante i fuochi d’artificio. La lav si impegna a proteggere gli animali in situazioni di emergenza e a sensibilizzare sulla loro tutela.

Sono stati sei i cani soccorsi e oltre 50 le chiamate e le segnalazioni per il Gruppo di emergenza della Lav nelle città di Firenze, Prato e Lucca. Le ricerche dei cani dispersi continueranno fino ai primi giorni di gennaio

