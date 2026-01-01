Botti Capodanno un morto e 283 feriti

Durante i festeggiamenti di Capodanno in Italia, si sono verificati incidenti che hanno causato un decesso e numerosi feriti. In particolare, a Roma, un uomo ha perso la vita a causa di un’esplosione di petardo, mentre 283 persone sono rimaste ferite, di cui 54 sono state ricoverate in ospedale. Questi dati evidenziano i rischi legati all’uso di fuochi d’artificio durante le celebrazioni di fine anno.

15.25 Nel corso dei festeggiamenti per il Capodanno si sono registrati la morte di un uomo (a Roma, ieri per l'esplosione di un petardo) e 283 feriti, di cui 54 ricoverati. E' quanto emerge dal bilancio del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. L'anno scorso non c'era stato alcun decesso mentre i feriti erano stati 309 (di cui 69 ricoverati). A fine anno registrati anche 12 ferimenti da colpi d'arma da fuoco. 245 i feriti con prognosi inferiore o uguale a 40 giorni e 50 i gravi. 68 i minori feriti.

