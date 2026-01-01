Botti Capodanno un morto e 283 feriti

Durante i festeggiamenti di Capodanno in Italia, si sono verificati incidenti che hanno causato un decesso e numerosi feriti. In particolare, a Roma, un uomo ha perso la vita a causa di un’esplosione di petardo, mentre 283 persone sono rimaste ferite, di cui 54 sono state ricoverate in ospedale. Questi dati evidenziano i rischi legati all’uso di fuochi d’artificio durante le celebrazioni di fine anno.

15.25 Nel corso dei festeggiamenti per il Capodanno si sono registrati la morte di un uomo (a Roma, ieri per l'esplosione di un petardo) e 283 feriti, di cui 54 ricoverati. E' quanto emerge dal bilancio del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. L'anno scorso non c'era stato alcun decesso mentre i feriti erano stati 309 (di cui 69 ricoverati). A fine anno registrati anche 12 ferimenti da colpi d'arma da fuoco. 245 i feriti con prognosi inferiore o uguale a 40 giorni e 50 i gravi. 68 i minori feriti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Il bilancio della notte di Capodanno: un morto e 283 feriti di cui 68 minorenni Leggi anche: Botti di Capodanno, un morto e 28 feriti a Roma Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Capodanno, un morto per i botti. Viminale: 283 feriti, in calo rispetto ai 309 del 2025 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Capodanno, un morto per i botti. tg24.sky.it

Per i botti di Capodanno un morto e 238 feriti. Sessantotto sono minorenni - In ospedale un bimbo di 9 anni nel Casertano, a Taranto un 13enne (ANSA) ... ansa.it

Un morto e 283 feriti per i botti di Capodanno, 68 sono minorenni - È il bilancio dei festeggiamenti per il Capodanno 2025, tracciato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza ... italpress.com

Il Capodanno in Puglia si chiude con un bilancio pesante: 14 feriti per i botti, tra cui bambini e adolescenti, alcuni in gravi condizioni. A Vieste un 17enne ha subito l'amputazione della mano, a Lecce un 22enne l’amputazione di due falangi distali - facebook.com facebook

A poche ore dal #Capodanno nuovi sequestri di botti illegali in tutta Italia. A Catania la polizia trova una bomba da 11 chili e mezzo. L’appello dei medici alla prudenza. #Tg1 Rosa Vitarelli x.com

