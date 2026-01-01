Botti a Capodanno 57 feriti tra Napoli e provincia

Durante i festeggiamenti di Capodanno, tra Napoli e provincia si sono registrati 57 feriti a causa di esplosioni di botti. Secondo la Questura, 41 persone sono state già dimesse, mentre 16 sono ancora sotto osservazione. L’incidente evidenzia la diffusione di pratiche rischiose durante le celebrazioni e la necessità di maggiore attenzione alla sicurezza pubblica.

Sono 57 le persone rimaste ferite per l'esposione di botti tra Napoli e provincia. Quarantuno, secondo quanto rende noto la Questura di Napoli, già sono stati dimessi mentre 16 ancora sotto osservazione. Nessuno al momento risulterebbe grave. Nel dettaglio a Napoli sono stati 42 i feriti di cui 7 minori tutti dimessi. Quindici i feriti in provincia di cui 4 minori. Lo scorso anno i feriti tra Napoli.

