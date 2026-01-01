Con l’arrivo del freddo invernale, è comune affrontare un aumento di raffreddori e mal di gola, specialmente durante le festività di Capodanno. Per proteggersi efficacemente, è importante adottare semplici misure di prevenzione e cura, mantenendo uno stile di vita equilibrato e prestando attenzione alle prime manifestazioni dei sintomi. In questo modo, si può affrontare il nuovo anno con maggiore benessere e serenità.

Con l’arrivo del gelo sull’Italia, molti connazionali rischiano di risvegliarsi nell’anno nuovo con raffreddore e mal di gola. “Di sicuro questo Capodanno la diffusione dei virus respiratori sarà favorita da viaggi, cenoni, baci e abbracci. I momenti per stare insieme, che finalmente possiamo concederci dopo gli anni della pandemia, faranno da spinta alla diffusione dei malanni” dice a LaPresse il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all’Università degli Studi di Milano. Ma possiamo fare una stima? “Le indagini di laboratorio dell’Istituto superiore di sanità (Iss) ci dicono che all’incirca il 50% dei casi di malattie respiratorie registrati nella settimana dal 15 al 21 dicembre è dovuto alla vera influenza, che si riconosce per tre caratteristiche: l’inizio brusco della febbre oltre 38 gradi, la presenza contemporanea di sintomi respiratori come naso chiuso o colante e di sintomi sistemici, cioè dolori muscolari e articolari, come un senso di bastonatura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Boom di raffreddore e mal di gola a Capodanno, ecco come difendersi

Leggi anche: Raffreddore e mal di gola: 6 alimenti da tenere sempre in casa

Leggi anche: Raffreddore, tosse e mal di gola sono arrivati ma la vera influenza (ancora) no: “In Lombardia code mai viste per fare il vaccino”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Influenza di Capodanno, è boom di casi. Come riconoscere il tipo di infezione; Influenza, boom di contagi: sintomi, nuova variante e il test che svela se sei a rischio; Boom di raffreddore e mal di gola a Capodanno, ecco come difendersi; Influenza con polmonite: è boom di casi in Campania.

Boom di febbre e raffreddore: “Non è ancora influenza, dipende da virus e batteri” - In queste settimane molte persone, anche giovani e sane, hanno avuto febbre alta e tosse, spesso accompagnati da raffreddore e mal di gola. bergamonews.it

Raffreddore, mal di gola e tosse: “Dovuti a vari virus e Covid, casi in aumento” - Il dottor Davide Petrosillo, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Bergamo, e il dottor Andrea Raciti, presidente di FederFarma Bergamo: “Crescono le richieste di tamponi e le vendite delle ... bergamonews.it

Raffreddore e mal di gola in estate, ecco da cosa dipende - Starnuti, raucedine, raffreddore, mal di gola sembrano impensabili durante l’estate ed invece possono tramutarsi in realtà per molti italiani. ilgiornale.it

Influenza in aumento: in Svizzera è boom di contagi. In Ticino Un po' meno, ma il virus è sempre presente. - facebook.com facebook

Influenza e variante K, verso boom di casi: come distinguerla dagli altri virus x.com