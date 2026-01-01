Bonus mamme lavoratrici nel 2026 vale 720 euro | chi potrà averlo e come fare domanda

Nel 2026, il bonus per le mamme lavoratrici è di 720 euro netti. Questo sostegno, con un importo superiore rispetto all’anno precedente, si rivolge alle lavoratrici che rispettano determinati requisiti. Di seguito, vengono illustrati chi può beneficiare del bonus e le modalità per presentare la domanda, offrendo informazioni chiare e aggiornate sulle condizioni di accesso.

Nel 2026, il bonus madri lavoratrici vale 720 euro netti. L'importo è aumentato rispetto all'anno scorso, mentre i requisiti sono gli stessi. Reddito sotto i 40mila euro e almeno due figli, di cui il più piccolo sotto i dieci anni (o minorenne, se ci sono tre o più figli). La somma sarà erogata in un'unica soluzione a dicembre 2026.

