Bombardamenti e spari nella notte di Capodanno a Gaza | Nuovo anno sotto attacco

Nella notte di Capodanno, Gaza ha vissuto un incremento di bombardamenti e spari, mentre nel mondo si celebrava il nuovo anno. Israele ha inoltre vietato 37 ONG e ha arrestato diversi giornalisti, segnando un momento di tensione e instabilità nella regione. Questa situazione evidenzia come, nonostante le festività, la regione continui ad affrontare gravi crisi e conflitti.

Capodanno choc a Napoli, perde tre dita per l'esplosione di un petardo: torna a sparare e si ferisce ancora - Il bilancio nella notte di Capodanno a Napoli è di 57 feriti ma uno dei casi risulta particolarmente clamoroso. ilgazzettino.it

In Brianza Capodanno senza botti: dove sono vietati e che cosa rischia chi li spara - Ma in alcuni comuni della Brianza sarà vietato festeggiare coi giochi pirotecnici. monzatoday.it

Israele continua con il genocidio a Gaza e le azioni colonialiste in Cisgiordania. L'esercito israeliano continua a violare l'accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, tra rinnovati spari e bombardamenti di artiglieria. Ascolta su Radio Onda d’Urto. - facebook.com facebook

