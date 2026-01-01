Bombardamenti e spari nella notte di Capodanno a Gaza | Nuovo anno sotto attacco
Nella notte di Capodanno, Gaza ha vissuto un incremento di bombardamenti e spari, mentre nel mondo si celebrava il nuovo anno. Israele ha inoltre vietato 37 ONG e ha arrestato diversi giornalisti, segnando un momento di tensione e instabilità nella regione. Questa situazione evidenzia come, nonostante le festività, la regione continui ad affrontare gravi crisi e conflitti.
Mentre l’Occidente festeggia il Capodanno, a Gaza continuano i bombardamenti ei raid. Israele mette al bando 37 ONG e arresta altri giornalisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Israele continua con il genocidio a Gaza e le azioni colonialiste in Cisgiordania. L'esercito israeliano continua a violare l'accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, tra rinnovati spari e bombardamenti di artiglieria. Ascolta su Radio Onda d’Urto. - facebook.com facebook
