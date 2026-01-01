Bombardamenti e spari nella notte di Capodanno a Gaza | Nuovo anno sotto attacco

Durante la notte di Capodanno, Gaza è stata colpita da bombardamenti e spari, proseguendo un ciclo di violenza che ha coinvolto anche arresti di giornalisti e il bando di alcune ONG da parte di Israele. Mentre nel resto del mondo si celebrava l’inizio del nuovo anno, nella Striscia si sono verificati nuovi episodi di conflitto e tensione. Questa situazione evidenzia le difficoltà di un territorio già segnato da anni di crisi.

Botti e petardi a Capodanno: un morto a Roma, a Napoli 24enne curato e dimesso torna a sparare e si ferisce - 770 gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutta Italia Al primo dell’anno è già tempo di bilanci: bilancio per la notte di festeggiamenti, cenoni, conce ... msn.com

Capodanno choc a Napoli, perde tre dita per l'esplosione di un petardo: torna a sparare e si ferisce ancora - Il bilancio nella notte di Capodanno a Napoli è di 57 feriti ma uno dei casi risulta particolarmente clamoroso. ilgazzettino.it

Israele continua con il genocidio a Gaza e le azioni colonialiste in Cisgiordania. L'esercito israeliano continua a violare l'accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, tra rinnovati spari e bombardamenti di artiglieria. Ascolta su Radio Onda d’Urto. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.