Bolzano turista precipita e muore durante un' escursione

Un turista è deceduto durante un'escursione a Bolzano, probabilmente scivolando lungo una strada forestale e cadendo da circa ottant’ metri. L’incidente si è verificato in un’area naturale della zona, dove l’uomo stava percorrendo un sentiero. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto, che ha concluso tragicamente un’escursione in un contesto di rispetto per la natura.

L'uomo con ogni probabilità stava percorrendo una strada forestale quando è scivolato e precipitato per un'ottantina di metri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

