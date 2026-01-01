Bolzano turista precipita e muore durante un' escursione

Un turista è deceduto durante un'escursione a Bolzano, probabilmente scivolando lungo una strada forestale e cadendo da circa ottant’ metri. L’incidente si è verificato in un’area naturale della zona, dove l’uomo stava percorrendo un sentiero. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto, che ha concluso tragicamente un’escursione in un contesto di rispetto per la natura.

Alto Adige, turista precipita e muore durante un'escursione in valle Aurina - L'uomo con ogni probabilità stava percorrendo una strada forestale quando è scivolato e precipitato per un'ottantina di metri, morendo sul colpo ... tg24.sky.it

Investito da una valanga, viene trascinato nel dirupo: 52enne muore sotto gli occhi della moglie - Valanga in Valle Aurina: turista ungherese di 52 anni muore trascinato per centinaia di metri in un dirupo davanti alla moglie. nordest24.it

Buon Natale da Bolzanopoly, la città a misura di turista, possibilmente ricco, che vaga per le vie del centro inebetito da lucine, colori, musichette, profumi di cibo ovunque. Buon Natale da Bolzanopoly, la città in cui i palazzinari fanno man bassa di beni comuni - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.