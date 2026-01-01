Bolzano morto escursionista di 53 anni precipitato in scarpata in Valle Aurina

Un escursionista di 53 anni è deceduto oggi pomeriggio a San Giovanni in Valle Aurina, Bolzano, dopo una caduta di circa cento metri dal sentiero Trippachtal. L’uomo, che stava percorrendo il percorso da solo, è stato trovato in condizioni gravissime. La restituzione degli eventi è ancora in corso, e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

(Adnkronos) – Un uomo di 53 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi a San Giovanni in Valle Aurina (Bolzano), dopo essere precipitato per un centinaio di metri dal sentiero Trippachtal che stava percorrendo da solo. A lanciare l'allarme sono stati altri due escursionisti che hanno notato il corpo in fondo alla scarpata.

