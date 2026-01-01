Bologna prima occupazione abusiva del 2026 | ex caserma presa d’assalto dai centri sociali

A Bologna, all'inizio del 2026, si è verificata la prima occupazione abusiva dell’anno. Un ex caserma militare, situata nella zona Savena a circa 20 minuti dal centro città, è stata presa d’assalto dai centri sociali. La struttura, di proprietà del demanio, è ora al centro di un’attenzione che riguarda questioni di legalità e gestione del patrimonio pubblico.

Inizia l'anno con un'occupazione abusiva a Bologna. Si tratta di un ex caserma militare di proprietà del demanio sita in zona Savena, a circa 20 minuti dal centro. Sono entrate da Viale Felsina centinaia di persone con diversi camper, tende e il necessario per fare un rave, tanto che la polizia è intervenuta proprio per evitare che la situazione degenerasse. A chiedere un immediato intervento del Comune e una presa di posizione del sindaco Lepore è il capogruppo della Lega a Bologna Matteo Di Benedetto: "Con la prima occupazione abusiva dell'anno in corso all'ex Stamoto, i centri sociali tornano a violare la legge e a creare gravi disagi ai cittadini.

Rave di Capodanno all'ex Stamoto di Bologna: 3000 persone alla festa abusiva. "Situazione surreale" - La Digos ha identificato circa 50 persone e registrato le targhe di 150 veicoli, ai fini delle indagini.

Bologna, rave di Capodanno nell'ex caserma Stamoto con 3mila persone - Forzati gli accessi, la festa è stata segnalata alle forze dell'ordine da diversi residenti.

