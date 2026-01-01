Bologna in 3mila si ritrovano per il rave di fine anno | nell' ex caserma arriva la polizia

A Bologna, circa 3.000 giovani si sono radunati nell'ex caserma Stamoto per il party di fine anno, superando le barriere di sicurezza. La serata ha visto la presenza della polizia, chiamata a gestire la situazione. Numerosi partecipanti hanno raggiunto l’area con camper e auto, rendendo evidente la crescita di eventi spontanei e non autorizzati nella città.

