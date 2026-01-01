Bologna 2000 persone alla marcia della pace L’appello interreligioso ma restano le polemiche

Il 1 gennaio 2026, Bologna ha ospitato una marcia della pace a cui hanno partecipato circa 2.000 persone. L’evento, intitolato ‘Dalla parte delle vittime’, ha visto la presenza di rappresentanti di diverse fedi e comunità, sottolineando l’importanza del dialogo interreligioso. Tuttavia, non sono mancati dibattiti e polemiche legate ai temi trattati, evidenziando come l’argomento della pace continui a suscitare opinioni contrastanti.

Bologna, 1 gennaio 2026 - Quasi duemila persone alla marcia della pace dal titolo ‘Dalla parte delle vittime. Disarmati e disarmanti’ partita alle 14.45 da piazza VIII Agosto alla presenza del sindaco Matteo Lepore, del cardinale Matteo Zuppi, delle comunità cittadine e di cristiani, ebrei e islamici, con anche Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica di Bologna con il rabbino Marco del Monte, Yassine Baradai, nuovo presidente Ucoii, Abu Bakr Moretta, presidente della Comunità religiosa islamica italiana. L’appello interreligioso alla pace. Insieme, di fronte a 59 cartelli con i nomi di altrettanti Paesi ancora feriti dalla guerra, hanno recitato un appello interreligioso alle pace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, 2000 persone alla marcia della pace. L’appello interreligioso, ma restano le polemiche Leggi anche: Marcia della pace di Bologna, restano le divisioni. De Paz: “La seconda parte della manifestazione è troppo politica” Leggi anche: Perugia-Assisi, migliaia di persone alla marcia per la pace La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Marcia della pace, la comunità ebraica chiede di cambiare il programma; Marcia della pace, a Bologna insieme ebrei, islamici e cattolici. Zuppi consegnerà il messaggio di papa Leone; Bologna: Marcia della pace, giovedì 1 gennaio appuntamento alle 14.45 in piazza VIII Agosto; Bologna: Marcia della pace, giovedì 1 gennaio appuntamento alle 14.45 in piazza VIII Agosto. In mille alla Marcia per la Pace di Bologna - Disarmati e disarmanti" è lo slogan che accompagna l'iniziativa. rainews.it

