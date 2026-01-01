Bimbo nato morto la Asl precisa

La Asl ha fornito chiarimenti in merito alla vicenda di un neonato nato morto presso l’Ospedale SS. Tarantini. La comunicazione mira a fornire informazioni precise e trasparenti, nel rispetto della sensibilità della vicenda e delle norme vigenti. È importante analizzare i fatti con attenzione e affidarsi a fonti ufficiali per comprendere meglio le circostanze e le eventuali implicazioni.

Tarantini Time Quotidiano In riferimento alla notizia apparsa sulla stampa di un neonato morto presso l'Ospedale SS. Annunziata di Taranto, il Commissario Straordinario ASL Taranto, Vito Gregorio Colacicco, per prima cosa esprime cordoglio e, a nome suo e di tutto il personale, le più sentite condoglianze alla famiglia. In merito all'accaduto, la ASL Taranto precisa quanto segue. In data 30 dicembre 2025, la donna, 19 anni alla prima gravidanza e alla 36ma settimana di gestazione, accede al Pronto soccorso ostetrico per il persistere di cefalea e malessere da alcuni giorni. Viene immediatamente presa in carico e monitorato il quadro clinico che evidenzia una condizione di ipertensione arteriosa non nota, inquadrabile nella patologia della gravidanza definita preeclampsia severa.

