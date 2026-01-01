Bimbo ferito da un proiettile vagante ad Aversa

Nella notte ad Aversa, un bambino di nove anni è stato leggermente ferito alla mano destra da un proiettile vagante. L’incidente si è verificato nella provincia di Caserta, causando preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

Un bambino di nove anni è rimasto lievemente ferito nella notte ad Aversa, in provincia di Caserta, colpito di striscio alla mano destra da un proiettile vagante. Secondo quanto riferito dall’ufficio stampa del Comando provinciale dei Carabinieri, si tratta dell’unico evento di cronaca rilevante emerso finora in relazione ai festeggiamenti di Capodanno nel territorio casertano. L’episodio è avvenuto durante la notte e ha richiesto l’intervento dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa. I militari hanno avviato immediatamente le indagini, procedendo al repertamento di un’ ogiva esplosa rinvenuta nelle vicinanze del luogo in cui il minore è rimasto ferito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

