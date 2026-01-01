Bimbo ferito da un proiettile vagante ad Aversa

Nella notte ad Aversa, un bambino di nove anni è stato leggermente ferito alla mano destra da un proiettile vagante. L’incidente si è verificato nella provincia di Caserta, causando preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

Un bambino di nove anni è rimasto lievemente ferito nella notte ad Aversa, in provincia di Caserta, colpito di striscio alla mano destra da un proiettile vagante. Secondo quanto riferito dall'ufficio stampa del Comando provinciale dei Carabinieri, si tratta dell'unico evento di cronaca rilevante emerso finora in relazione ai festeggiamenti di Capodanno nel territorio casertano. L'episodio è avvenuto durante la notte e ha richiesto l'intervento dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa. I militari hanno avviato immediatamente le indagini, procedendo al repertamento di un' ogiva esplosa rinvenuta nelle vicinanze del luogo in cui il minore è rimasto ferito.

Capodanno, ad Aversa bimbo di nove mesi ferito da un proiettile vagante - Un bambino di nove anni è rimasto lievemente ferito nella notte ad Aversa (Caserta) alla mano destra, colpito di striscio da un proiettile vagante. msn.com

Capodanno nelle città, un morto a Roma: ferito da proiettile vagante un bimbo di 9 anni - È stata una notte dell'ultimo dell'anno tragica a Roma con la morte di un uomo, f atale lo scoppio di un petardo. tg.la7.it

#Cronaca Bimbo ferito di striscio da colpo arma da fuoco A Piazza Mercato, episodio riconducibile al ferimento di un uomo di 48 anni - facebook.com facebook

