Bimbo di tre anni muore intossicato dal monossido | aperta un’inchiesta indagato lo zio

La procura di Brescia ha avviato un’indagine per omicidio colposo riguardante la morte di un bambino di tre anni, deceduto a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio in una abitazione di Calvagese della Riviera. L’indagato principale è lo zio del bambino. L’episodio evidenzia l’importanza di controlli e misure di sicurezza contro le emissioni di gas nocivi nelle abitazioni.

La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in seguito alla morte di un bambino di tre anni, deceduto per intossicazione da monossido di carbonio all'interno di un'abitazione a Calvagese della Riviera, sulla sponda bresciana del Lago di Garda. Nel registro degli indagati è stato iscritto lo zio del piccolo, proprietario dell'appartamento in cui si è verificata la tragedia. L'iscrizione, atto dovuto in questa fase delle indagini, servirà a chiarire eventuali responsabilità legate allo stato dell'impianto di riscaldamento e alla sicurezza dell'abitazione.

