Bimbo di 9 anni ferito da un proiettile vagante durante i festeggiamenti di Capodanno | paura ad Aversa

Durante i festeggiamenti di Capodanno ad Aversa, nel Casertano, un bambino di 9 anni è stato leggermente ferito a una mano da un proiettile vagante. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, e il bambino è stato prontamente medicato in ospedale. Questo episodio sottolinea l’importanza di mantenere comportamenti responsabili durante le celebrazioni pubbliche, per garantire la sicurezza di tutti.

Festeggiamenti di Capodanno, bimbo di 9 anni ferito di striscio da proiettile vagante nel Casertano - Tra Napoli e provincia 57 feriti per l'esplosione di botti. ansa.it

Capodanno, bimbo di 9 anni ferito di striscio da proiettile a Caserta - Nell'episodio di Aversa sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, che hanno avviato le indagini repertando nelle vicinanze del luogo del ferimento ... tg24.sky.it

Famiglia intossicata da monossido: muore bimbo di 3 anni - facebook.com facebook

Bimbo di 3 anni muore in casa intossicato dal monossido. L'incidente nel Bresciano per una stufa malfunzionante #ANSA x.com

