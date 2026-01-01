Bimbo di 9 anni ferito da un proiettile vagante durante i festeggiamenti di Capodanno | paura ad Aversa
Durante i festeggiamenti di Capodanno ad Aversa, nel Casertano, un bambino di 9 anni è stato leggermente ferito a una mano da un proiettile vagante. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, e il bambino è stato prontamente medicato in ospedale. Questo episodio sottolinea l’importanza di mantenere comportamenti responsabili durante le celebrazioni pubbliche, per garantire la sicurezza di tutti.
Notte di paura ad Aversa, nel Casertano, dove un bimbo è stato colpito di striscio a una mano e medicato in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
