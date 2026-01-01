Bimbo di 3 anni morto intossicato dal monossido | indagini per omicidio

Un bambino di tre anni, giunto in Italia da poche ore, è deceduto il 31 dicembre a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. Le autorità hanno avviato indagini per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza degli ambienti domestici e sull’importanza di controlli adeguati per prevenire tragedie simili.

Era arrivato in Italia da poche ore quando, nel tardo pomeriggio del 31 dicembre, è morto intossicato dal monossido di carbonio. Un bambino di tre anni ha perso la vita all'interno di un'abitazione di Calvagese della Riviera, nella frazione di Carzago, dove si trovava ospite di alcuni parenti.

