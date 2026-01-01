Bimba di 3 anni si smarrisce durante il concerto di Noemi | le forze dell' ordine ritrovano la mamma e torna il sorriso
Durante il concerto di Capodanno di Noemi in piazza Stazione, una bambina di 3 anni si è smarrita, ma fortunatamente è stata ritrovata e riunita con la madre grazie all’intervento delle forze dell’ordine. L’evento si è svolto senza incidenti, garantendo la sicurezza e il buon svolgimento della manifestazione. La collaborazione tra partecipanti e autorità ha permesso di mantenere un ambiente tranquillo e sereno per tutti i presenti.
È filato tutto liscio. In piazza Stazione - prima, durante e dopo il concerto di Capodanno di Noemi - non c'è stato alcun problema di ordine pubblico. Niente tafferugli o risse neanche durante il dj set di Radio Time 90 che ha trasformato lo slargo in una discoteca a cielo aperto. Le forze. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
