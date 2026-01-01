Bimba di 3 anni si smarrisce durante il concerto di Noemi | le forze dell' ordine ritrovano la mamma e torna il sorriso

Durante il concerto di Capodanno di Noemi in piazza Stazione, una bambina di 3 anni si è smarrita, ma fortunatamente è stata ritrovata e riunita con la madre grazie all’intervento delle forze dell’ordine. L’evento si è svolto senza incidenti, garantendo la sicurezza e il buon svolgimento della manifestazione. La collaborazione tra partecipanti e autorità ha permesso di mantenere un ambiente tranquillo e sereno per tutti i presenti.

