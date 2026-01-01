Due anni fa, Big Mama rifletteva sulla sua esperienza di perdita di peso, condividendo pensieri e motivazioni. Oggi, la rapper salernitana appare visibilmente dimagrita, come mostrato sui suoi social, mantenendo un rapporto autentico con il pubblico. La sua evoluzione fisica e artistica testimonia un percorso di cambiamento personale, influenzato dal desiderio di migliorare il proprio benessere e di esprimersi con nuova energia attraverso musica e presenza online.

Big Mama è cambiata, e non solo artisticamente. Su TikTok la rapper salernitana si è mostrata notevolmente dimagrita mentre canta Hey Tu, l’ultimo brano del cantante napoletano Jhosef, cover della meme song brasiliana Predador de Perereca. Un video che ha attirato l’attenzione dei fan soprattutto per l’evidente trasformazione fisica dell’artista. @bigmamaalmic Tropp vrenzolell? suono originale – Desilva Il filmato arriva a sette mesi di distanza dal Primo Maggio, quando Marianna Mammone era salita sul palco di Piazza San Giovanni per condurre il Concertone e pronunciare un monologo molto duro contro l’odio online. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Big Mama dimagrita, cosa diceva due anni fa sull’idea di perdere peso

Leggi anche: Big Mama dimagrita su TikTok: la trasformazione dopo anni di sensibilizzazione sulla body positivity

Leggi anche: Michelle Obama dimagrita tantissimo a 61 anni, spunta ipotesi Ozempic per perdere peso velocemente: ecco il nuovo fisico della ex First Lady - VIDEO

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Perché Fabrizio Corona ha vinto comunque vada a finire il caso Signorini; Buen Camino di Checco Zalone parla di prostata col sorriso: non è politica, è cinema.

Big Mama dimagrita su TikTok: la trasformazione dopo anni di sensibilizzazione sulla body positivity - Sette mesi dopo il monologo al Primo Maggio sulla body positivity, la rapper salernitana mostra una trasformazione fisica evidente. fanpage.it