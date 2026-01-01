Biancaneve e i sette nani | tutto quello che c’è da sapere sul film

Biancaneve e i sette nani è un classico film d'animazione del 1937, diretto da vari registi. In questa scheda troverai informazioni sulla trama, i personaggi principali e le opportunità di streaming. La visione è prevista per questa sera, giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 21:20 su Rai 1. Un’occasione per conoscere o riscoprire questa storica produzione Disney.

Biancaneve e i sette nani: trama, personaggi e streaming del film. Questa sera, giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Biancaneve e i sette nani (Snow White and the Seven Dwarfs), film d’animazione del 1937 diretto da vari registi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Avendo perso entrambi i genitori in giovane età, la principessa Biancaneve vive con la sua malvagia e spietata matrigna, la regina Grimilde. Temendo che la bellezza della figliastra possa eclissare la sua, la sovrana la costringe a lavorare come sguattera e ogni giorno chiede al suo Specchio Magico “chi è la più bella del reame”. 🔗 Leggi su Tpi.it

