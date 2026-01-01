Bergamo accoglie il 2026 con un doppio fiocco azzurro | benvenuti a José Angel e Andrè In mattinata la gioia a Seriate per Melanie - Foto e video

Bergamo e Treviglio celebrano l’arrivo di nuovi nati nel primo giorno del 2026. A Seriate, Melanie è la prima bambina nata alle 9 del mattino, mentre Bergamo accoglie due neonati, José Angel e Andrè. Un momento di gioia condiviso nelle comunità locali, con foto e video che testimoniano l’inizio di un nuovo anno.

"Touré e Palestra salutano l'Atalanta, L'Eco di Bergamo apre: "Doppio prestito" - In taglio basso, ecco un titolo riguardante il mercato dell'Atalanta e i particolare due operazioni in uscita ultimate nelle scorse ... tuttomercatoweb.com

L'Eco di Bergamo. BFCMUSIC · Winter Fairytale. Il re che accoglie i visitatori, poi si incontra il calzolaio, chi lavora la lana, chi prepara i Teedèi (la pasta tradizionale). A Vertova ieri pomeriggio (21 dicembre) e fino a sera è tornato il Presepe vivente, che ha risv - facebook.com facebook

