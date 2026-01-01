Bergamo accoglie il 2026 con un doppio fiocco azzurro | benvenuti a José Angel e Andrè In mattinata la gioia a Seriate per Melanie - Foto e video

Bergamo e Treviglio celebrano l’arrivo di nuovi nati nel primo giorno del 2026. A Seriate, Melanie è la prima bambina nata alle 9 del mattino, mentre Bergamo accoglie due neonati, José Angel e Andrè. Un momento di gioia condiviso nelle comunità locali, con foto e video che testimoniano l’inizio di un nuovo anno.

I NUOVI NATI. Treviglio e Bergamo festeggiano con due fiocchi azzurri. A Seriate la prima nata è una femminuccia, Melanie: è arrivata alle 9.37 dell’1 gennaio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo accoglie il 2026 con un doppio fiocco azzurro: benvenuti a José Angel e Andrè. In mattinata la gioia a Seriate per Melanie - Foto e video

Leggi anche: José è il primo nato del 2026 a Treviglio, il primo vagito a Bergamo è di André, Seriate in rosa con Melanie

Leggi anche: Fiocco rosa all’ospedale di Seriate: Melanie è la prima nata del 2026

