Beppe Grillo e il messaggio di fine anno | I politici sono zombie la giustizia usata come clava
Beppe Grillo, in un messaggio di fine anno, riflette sulla situazione politica e sulla giustizia in Italia. Descrive i politici come zombie e sottolinea come la giustizia venga spesso usata come strumento di oppressione. Con un tono riflessivo, afferma di essere ancora presente, anche se il suo tempo sembra passato, preferendo il silenzio come forma di presenza e osservazione.
"Il mio tempo non è ancora venuto, io sono postumo. Resto qui, a guardare e a pensare. In silenzio, perchè è la forma più elevata di presenza". Beppe Grillo torna a battere un colpo con un lungo e introspettivo post sui social. Il fondatore del M5s – dopo la rottura col Movimento, la gli attacchi alla leadership di Conte e la successiva guerra per simboli e blog – saluta il 2025 a modo suo. "In questo momento dell’anno - si legge all'inzio del messaggio, piuttosto cupo e malinconico - tutti fanno finta di tirare una riga, una riga immaginaria come quelle che si tracciano sulla sabbia con un dito, sapendo benissimo che basta un’onda per cancellarla. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
