Benvenuto 2026 | vi raccontiamo l' anno passato con le nostre notizie

Benvenuto 2026. In queste pagine ripercorriamo l’anno passato, offrendo uno sguardo obiettivo sulle principali notizie che hanno coinvolto Genova nel 2025. Inchieste, eventi politici e sviluppi sociali hanno caratterizzato il nostro territorio, contribuendo a formare il quadro di un anno importante. Un riepilogo sobrio e preciso, pensato per offrire un’informazione chiara e affidabile ai nostri lettori.

Inchieste, arresti, politica: il 2025 che ci siamo appena lasciati alle spalle è ricco di notizie che hanno segnato Genova. Dopo aver elencato le mappe per capire la città, andiamo a scoprire i principali fatti di cronaca dell'anno con gli articoli di GenovaToday.A gennaio il caso della donna di.

