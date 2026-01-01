Benvenuto 2026 in ventimila a ritmo di musica per il Capodanno in Brà

Benvenuto 2026: a Verona, il Capodanno si è celebrato in Piazza Brà con un concerto a ritmo di musica. Nonostante il clima freddo, molti cittadini hanno partecipato per accogliere il nuovo anno in un’atmosfera condivisa e conviviale. L’evento ha rappresentato un momento di aggregazione, confermando la tradizione di festeggiamenti collettivi in una delle piazze più iconiche della città.

Il freddo pungente non ha fermato la voglia di festeggiare dei veronesi, che si sono dati appuntamento in Piazza Brà per accogliere il nuovo anno. Quasi ventimila persone hanno affollato lo spazio tra l'Arena e Palazzo Barbieri, trasformando il cuore della città in un palcoscenico a cielo aperto.

