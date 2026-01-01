Benvenuti! Chi sono primi nati del 2026! I nomi

Benvenuti! Sono i primi nati del 2026 a Roma, venuti al mondo nelle prime ore dell’anno presso la Casa di Cura Santa Famiglia, un’istituzione storica della città. Questi neonati rappresentano l’inizio di un nuovo anno e portano con sé speranza e continuità. In questa breve introduzione, scopriamo i dettagli di questi primi arrivi e il contesto in cui sono nati.

Roma ha accolto il 2026 con quattro nuovi nati che hanno visto la luce nelle prime ore dell'anno alla Casa di Cura Santa Famiglia, storica struttura sanitaria della capitale. I loro nomi sono Lavinia, Ottavia, Jiayi e Luca: quattro storie diverse, unite dallo stesso istante simbolico, quello della mezzanotte che segna l'inizio di un nuovo anno. Allo scoccare delle 00:00, in due sale parto diverse, nascono in contemporanea Lavinia e Ottavia, entrambe in ottime condizioni, con pesi rispettivamente di 3200 grammi e 3230 grammi. Pochi minuti più tardi arriva Jiayi, secondogenito della coppia cinese Zheng Si e Wu Tingting, seguito infine da Luca, 3370 grammi, nato da Concetta Monteleone e Mohamed Mirzaei.

Lavinia, Ottavia, Jiayi e Luca: ecco i primi nati a Roma del 2026 - Sono Lavinia, Ottavia, Jiayi e Luca i primi nati del 2026 alla Casa di Cura Santa Famiglia di Roma. repubblica.it

