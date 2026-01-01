Benjamin Cremaschi, centrocampista del Verona, ha ricevuto la Scarpa d’Oro della FIFA, un riconoscimento che lo pone tra i migliori giovani calciatori. L’evento si è svolto al Mutti Training Center di Collecchio, in un momento di inizio anno dedicato alla preparazione. È un traguardo importante che segna l’inizio di un 2026 ricco di aspettative per il suo percorso sportivo.

Inizio del nuovo anno in campo per i gialloblu. E un 2026 che è cominciato con una bella sorpresa per Benjamin Cremaschi: al Mutti Training Center di Collecchio il centrocampista americano, prima della seduta di allenamento prevista nel pomeriggio del primo gennaio, ha ricevuto il prestigioso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Benjamin Cremaschi come Messi e Haaland: riceve la scarpa d’oro della Fifa

