Beautiful anticipazioni settimanali dal 3 al 9 gennaio 2026 | Sheila è viva Finn e Deacon la trovano in un magazzino abbandonato

Ecco le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 3 al 9 gennaio 2026. La trama si concentra sulla scoperta che Sheila è viva, grazie all’intervento di Finn e Deacon, che la trovano in un magazzino abbandonato. La settimana promette sviluppi interessanti per i fan della soap, con nuovi colpi di scena e approfondimenti sui personaggi principali, in un periodo ricco di tensioni e rivelazioni.

La prima settimana dell’anno promette molti colpi di scena per i fans di Beautiful. Negli episodi che andranno in onda dal 3 al 9 gennaio su Canale 5 assisteremo a una conferma che era già nell’aria da un po’: Sheila è viva! Anticipazioni settimanali Beautiful: Deacon e Finn sulle tracce di Sheila. La scoperta che esisteva una donna identica alla Carter finisce per far vacillare le convinzioni di Finn. Il giovane medico inizia a vedere con altri occhi le affermazioni di Deacon sul possibile scambio di corpi, e a credere che ciò che ha visto Sharpe all’obitorio, ovvero un cadavere con tutte le dita dei piedi, non sia stato frutto solo della sua immaginazione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni settimanali dal 3 al 9 gennaio 2026: Sheila è viva, Finn e Deacon la trovano in un magazzino abbandonato Leggi anche: Beautiful, anticipazioni dal 28 dicembre 2025 a sabato 3 gennaio 2026: Deacon parla a Finn di Sugar, la sosia di Sheila Leggi anche: Anticipazioni Beautiful 5-10 gennaio 2026: Sheila è viva, la prova definitiva di Deacon Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Beautiful, le trame della settimana dal 29 dicembre al 3 gennaio; Beautiful, le anticipazioni della prossima settimana da 29 dicembre al 3 gennaio: Sheila è viva?; Beautiful, le anticipazioni dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026; Beautiful, le anticipazioni delle puntate dal 28 dicembre al 3 gennaio. Anticipazioni Beautiful, settimana dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026/ Deacon svela la verità su Sugar - Anticipazioni Beautiful, settimana dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026: Il passato di Sheila torna a galla e si scopre chi è Sugar. ilsussidiario.net

