basket virtus bologna e olimpia milano si sfidano in eurolega in un match chiave anche per la classifica

Domani sera alle 20:30, Virtus Bologna e Olimpia Milano si affrontano alla Virtus Arena in un match valido per la diciannovesima giornata di Eurolega 2025-2026. Si tratta di un appuntamento importante anche per la classifica, in chiave di girone di andata. La sfida tra le due squadre rappresenta un momento cruciale per il proseguimento della stagione delle due big italiane nel massimo torneo europeo.

Il 2026 in Eurolega si apre con il derby tricolore tra Virtus Bologna e Olimpia Milano – palla a due alla Virtus Arena domani sera alle ore 20:30 – per la diciannovesima giornata della regular season 2025-2026 e ultimo turno del girone di andata, in una sfida chiave anche per la classifica delle due squadre. Le V-nere vogliono invertire la rotta dopo due ko consecutivi contro Stella Rossa Belgrado (90-89) e Olympiacos Pireo (94-97), dove contro la temibile corazzata ateniese i bolognesi hanno tirato fuori il carattere nel quarto conclusivo rimontando dal -20 ma fermandosi poi sul più bello senza riuscire a piazzare il guizzo per ribaltare il risultato. 🔗 Leggi su Oasport.it

