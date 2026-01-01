Basket | Polonara a bordo campo Petrucci ‘Questa è già una vittoria’

Achille Polonara è tornato a bordo campo durante la partita Italia-Islanda a Tortona, dopo aver superato un trapianto di midollo. Il presidente della Fip, Gianni Petrucci, ha commentato il suo rientro come un risultato importante. Questo evento rappresenta un passo significativo nel percorso di recupero e ripresa del giocatore, evidenziando l’importanza della determinazione e del supporto nel mondo dello sport.

Roma, 27 nov. (LaPresse) – “Questa è già una vittoria”. Così a LaPresse il presidente della Fip, Gianni Petrucci, commentando il ritorno a bordo campo a Tortona di Achille Polonara dopo il trapianto di midollo, in occasione di Italia-Islanda di basket. Petrucci ha scambiato un caloroso abbraccio col giocatore, prima di sedersi accanto a lui in panchina. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Basket: Polonara a bordo campo, Petrucci ‘Questa è già una vittoria’ Leggi anche: Basket, Achille Polonara a bordo campo per sostenere l’Italia. Ovazione e brividi a Tortona Leggi anche: C'è Polonara a bordo campo per l'Italia a Tortona. Brividi e ovazione per lui Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Italbasket, anche capitan Polonara a Tortona a bordo campo - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it Italbasket, anche capitan Polonara a Tortona a bordo campo - A pochi minuti dalla palla a due della sfida tra Italia e Islanda, Achille Polonara ha fatto il suo ingresso a sorpresa al palazzetto di Tortona, sedendosi a bordo campo per sostenere i suoi compagni ... sport.sky.it Achille Polonara a bordo campo per seguire Italia-Islanda: «Che gioia essere qui» VIDEO - Pochi minuti prima dello start della sfida tra Italia e Islanda, Achille Polonara ha fatto il ... corriereadriatico.it "Nella lotta contro la leucemia, Erika non mi ha mai lasciato solo. È stata veramente unica" Le emozionanti parole del campione di basket Achille Polonara per la sua compagna di vita #Verissimo - facebook.com facebook

