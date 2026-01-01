Baseball Francisco Cervelli | Gruppo unito di giocatori Al Classic creare l’Italian Way per risultati che danno soddisfazione

Francisco Cervelli, manager della nazionale italiana di baseball, sottolinea l’importanza di un gruppo coeso e dedicato. Per il Classic del 2026, l’obiettivo è consolidare l’Italian Way, un approccio che mira a raggiungere risultati soddisfacenti attraverso impegno e collaborazione. Dopo il secondo posto nel 2025, Cervelli si concentra sulla continuità e sulla crescita del team, mantenendo alta l’attenzione sulla qualificazione e sullo sviluppo del movimento italiano.

Arrivano le prime parole del 2026 da parte del manager dell'Italia, Francisco Cervelli, che lo scorso anno ha riportato il team azzurro al secondo posto continentale, nell'ormai usuale duello con i Paesi Bassi che tante volte ha caratterizzato il panorama europeo del baseball. Così Cervelli dalle pagine della FIBS: " L'anno che si conclude è stato a mio avviso positivo. Dopo quello che è accaduto in passato, siamo riusciti a creare un gruppo davvero unito di giocatori che ora non aspetta altro di poter indossare la casacca della Nazionale e raggiungere ottimi risultati per l'Italia. Questo attaccamento e spirito sono fondamentali per toglierci grandi soddisfazioni.

Nazionale, il nuovo manager è Francisco Cervelli: "Un grande onore guidare l'Italia" - Francisco Cervelli, 38 anni, venezuelano naturalizzato italiano ed ex ricevitore, si presenta da manager della nazionale di baseball al posto di un altro storico e grande ricevitore, Mike Piazza. gazzetta.it

