Bambino morto per il monossido a Calvagese | la tragedia della famiglia appena arrivata in Italia zio indagato
Una tragica perdita ha colpito la comunità di Calvagese della Riviera, nel Bresciano. Un bambino di tre anni è deceduto a causa di intossicazione da monossido di carbonio durante la notte di Capodanno. La famiglia, appena arrivata in Italia, si trova ora coinvolta in un’indagine in cui lo zio è stato iscritto nel registro degli indagati. La vicenda solleva ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza domestica.
Una tragedia nella notte: il piccolo aveva tre anni. Una tragedia silenziosa ha sconvolto la notte di Capodanno a Calvagese della Riviera, nel Bresciano. Un bambino di appena tre anni è morto a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio all’interno di un’abitazione dove si trovava insieme alla madre e al fratellino di cinque anni. La famiglia, di origine pakistana, era arrivata in Italia solo poche ore prima. Il piccolo è stato trovato privo di sensi all’interno dell’appartamento. I soccorsi sono stati immediati, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La madre e il fratello maggiore sono stati invece trasportati in ospedale in codice giallo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
