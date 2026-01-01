Bambino ferito a una mano a Capodanno | lesioni incompatibili con colpo di pistola

Durante i festeggiamenti di Capodanno ad Aversa, un bambino di 9 anni è rimasto ferito a una mano. Le prime indagini escludono che la lesione sia stata causata da un colpo di pistola, suggerendo che si tratti di un incidente diverso. Sono in corso approfondimenti per chiarire le circostanze dell’accaduto e assicurare la corretta ricostruzione dei fatti.

Capodanno ad Aversa, ferito un bimbo di 9 anni: non un proiettile ma un petardo - Un attimo di paura nella notte di Capodanno ad Aversa, nel Casertano, dove un bambino di nove anni è rimasto lievemente ferito a una mano. ilgiornalelocale.it

Un bambino di 9 anni è rimasto lievemente ferito alla mano destra, colpito di striscio da un proiettile vagante. È accaduto stanotte ad Aversa, in provincia di Caserta. - facebook.com facebook

Un bambino di nove anni è rimasto lievemente ferito nella notte ad Aversa (Caserta) alla mano destra, colpito di striscio da un proiettile vagante. x.com

