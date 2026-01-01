Bambino ferito a una mano a Capodanno | lesioni incompatibili con colpo di pistola
Durante i festeggiamenti di Capodanno ad Aversa, un bambino di 9 anni è rimasto ferito a una mano. Le prime indagini escludono che la lesione sia stata causata da un colpo di pistola, suggerendo che si tratti di un incidente diverso. Sono in corso approfondimenti per chiarire le circostanze dell’accaduto e assicurare la corretta ricostruzione dei fatti.
Arrivano importanti novità sul bambino di 9 anni rimasto ferito ad Aversa durante i festeggiamenti di Capodanno.Dai certificati medici acquisiti dai carabinieri all’ospedale Moscati, infatti, sembrerebbe che il bimbo sia rimasto ferito per le conseguenze di un’esplosione di altra natura. 🔗 Leggi su Casertanews.it
