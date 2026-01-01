Bambina di 12 anni stroncata da una polmonite fulminante

Nella comunità di Sant'Angelo di Piove di Sacco si piange la scomparsa di Azzurra Breda, 12 anni, deceduta improvvisamente a causa di una polmonite fulminante. La giovane studentessa delle scuole elementari è venuta a mancare nell’ultimo giorno dell’anno, lasciando un vuoto tra familiari e amici. Un evento che ha profondamente colpito la comunità, sottolineando l’importanza di prestare attenzione ai segnali di malattie acute.

Un grave lutto ha colpito la comunità di Sant'Angelo di Piove di Sacco. Nell'ultimo giorno dell'anno è morta Azzurra Breda, 12 anni, studentessa delle scuole elementari. A stroncarla è stata una polmonite che di fatto non gli ha dato scampo. La tragedia ha gettato nel dolore mamma e papà e una. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

