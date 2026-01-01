A Salerno, nonostante le temperature sotto i dieci gradi e una giornata soleggiata, un gruppo di venti persone ha aderito alla tradizione del bagno di Capodanno. Questa consuetudine, radicata nel territorio, rappresenta un momento di rituale e di buon augurio per l’anno nuovo. La partecipazione dimostra l’attaccamento alla cultura locale e la volontà di iniziare il nuovo anno con un gesto simbolico di rinascita.

Tempo di lettura: < 1 minuto Complice una giornata piena di sole anche se temperature al di sotto dei dieci gradi, a Saletno un gruppo di venti persone ha rispettato la tradizione del tuffo di Capodanno. L’appuntamento alle 12 al Lido Colomb, sul litorale di Mercatello tra sorrisi ed entusiasmo. Una tradizione diffusa in tutta Italia che avrebbe le sue origini, Nei secoli passati e farebbe riferimento ad un rituale curativo che risalirebbe addirittura gli antichi romani.il tuffo è infatti considerato un simbolo di rinnovamento, rigenerazione e l’acqua è il principio creatore. In questo modo, il tuffo diventerebbe il simbolo di un binomio propiziatorio e di buon auspicio per iniziare l’anno migliore dei modi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bagno di Capodanno, a Salerno rispettata la tradizione

Leggi anche: Assalto all’Albero dei tanti record. Rispettata la storica tradizione. Da rivedere la gestione dei turisti

Leggi anche: Pisanità e tradizione: la pizzeria “Al Bagno di Nerone” fa 90

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Bagno di Capodanno a Barcola, il freddo non ferma la tradizione al settimo Topolino (VIDEO) - Si è ripetuto anche quest’anno il tradizionale bagno di Capodanno a Barcola e tra i protagonisti c’è stato Franz Rizzi, che alle 12:30 in punto si è tuffato in mare dal settimo Topolino. triestecafe.it