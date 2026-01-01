Il vischio è una pianta epifita che cresce sugli alberi, intrecciandosi con i rami e vivendo a spese delle piante ospiti. Spesso associato alle tradizioni natalizie, il suo significato e le sue caratteristiche sono meno festosi di quanto si possa pensare. Conosciuto per il suo ruolo simbolico e per le sue proprietà botaniche, il vischio rappresenta un elemento naturale ricco di storia e curiosità.

Il vischio è una pianta affascinante e carica di storia, ma anche un parassita che dipende dagli alberi per la sua sopravvivenza. Appartenente alla famiglia delle Santalaceae, questa pianta si sviluppa su una varietà di alberi ospiti, tra cui meli, pioppi, salici, tigli e querce. Il vischio cresce come un cespuglio giallastro e sempreverde, lungo fino a 90 cm, con rami fitti e foglie coriacee di forma ovale disposte a coppie. Non va confuso con l'agrifoglio, con cui condivide "l'impiego" natalizio. Quest'ultimo, infatti, è un arbusto indipendente e non parassita. E possiede foglie spinose e bacche rosse.

© Cultweb.it - Baciarsi sotto i suoi rami ci porta l’amore, ma che cos’è il vischio? Non è proprio festoso come sembra

