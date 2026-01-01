Aversa bimbo ferito alla mano da un petardo nella notte di Capodanno

Nella notte di Capodanno ad Aversa, un bambino di nove anni ha subito una lieve ferita alla mano destra, presumibilmente a causa di un petardo. L’incidente evidenzia i rischi associati all’uso dei fuochi d’artificio durante le festività e la necessità di maggiore attenzione e prevenzione. Le autorità invitano alla prudenza per garantire la sicurezza di tutti durante le celebrazioni.

Un bambino di nove anni è rimasto lievemente ferito alla mano destra nella notte di Capodanno ad Aversa, a causa probabilmente della deflagrazione di un petardo. I fatti ieri sera, intorno alle 21.50. In un primo momento si era ipotizzato il coinvolgimento di un proiettile vagante – circostanza successivamente esclusa – poiché nelle vicinanze era .

