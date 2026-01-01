Avellino | il paradosso della stagnazione che sa di futuro
Avellino si distingue in un contesto di continua accelerazione, mantenendo un ritmo più riflessivo e ponderato. In un mondo che corre veloce, questa città sceglie di avanzare con calma, senza fretta né affanno. Un atteggiamento che, pur apparendo un paradosso, potrebbe rappresentare una prospettiva di futuro sostenibile e equilibrato, dove la stagnazione si trasforma in una scelta consapevole di tempi e modi.
In un mondo che accelera senza sosta, Avellino continua ad arrivare dopo. Non trafelata, non in affanno: con calma. Come se il ritardo fosse una scelta e non una conseguenza. Mentre tutto corre, la città sembra aver deciso di restare ferma, osservando il tempo passare con una sorta di ironica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
